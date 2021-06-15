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Опубликовано видео последствий крупного ДТП на Садовом кольце в Москве

Юрий Столбов
1 час назад
На Садовом кольце в Москве произошло крупное ДТП, один человек госпитализирован. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.
В районе дома номер 6 на Смоленской площади столкнулись три автомобиля: Mercedes, Mitsubishi и Volkswagen.
В аварии пострадал водитель Mercedes – им оказался председатель правления «Интерпромбанка» Альберт Тимаков. В прошлом году ЦБ отозвал лицензию у этого банка.
По предварительной информации, виновник ДТП – водитель Mitsubishi. Он выехал на встречную полосу.
Происшествия,Видео,Интерпромбанк,Центральный банк России,Москва,
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