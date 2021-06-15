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Москвич украл Евангелие из храма и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Житель Москвы похитил Евангелие в одном из столичных храмов. Как сообщает 15 июня пресс-служба ГУ МВД по Москве, в храме на Преображенской площади прихожанин похитил Евангелие и поспешил скрыться. Его прогулку по храму записала камера наблюдения.
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