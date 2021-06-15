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Появились подробности нападения на российских туристов в Абхазии

Газета.Ru
1 час назад
Директор пансионата "Самшитовая роща" в абхазском городе Пицунда Игорь Акалович заявил, что пострадавшие при стрельбе россияне неоднократно привлекали к себе внимание. Об этом сообщает РИА "Новости".
До этого сообщалось, что 43-летний Дмитрий Пилия, житель села Лыхны, открыл стрельбу по гражданам России после возникшей между ними ссоры, туристов госпитализировали.
Инцидент произошел в ресторане "Апсны" на территории "Самшитовой рощи" в городе Пицунда в ночь на 15 июня. Прибывшие на место полицейские выяснили, что Пилия ранил двух граждан России — Филояна А. А. и Салимгариева Т. Н. Позже выяснилось, что от огнестрельного ранения также пострадала женщина. По словам директора, мужчины, в которых стрелял местный житель, сняли номер за день до происшествия.
"В медицинском блоке на них обратили внимание, главврач которого сказал, что с ними что-то не так. Возможно, у них было какое-то нервное возбуждение или были выпившие, не могу сказать точно. Вечером гости жаловались на шум и вызвали охрану. Как раз эти двое мужчин были там", — отметил он.
Кроме того, Акалович добавил, что после этого российские граждане ушли в ресторан "Апсны", где все это произошло. На данный момент правоохранительные органы опрашивают очевидцев и сотрудников. Отмечается, что во всем пансионате в ближайшее время будут усилены меры безопасности.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков заявил, что жизнь российских туристов, раненных в кафе пансионата "Самшитовая роща", вне опасности.
Происшествия,Видео,МВД,Пицунда,Россия,Абхазия,
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