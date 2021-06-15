Инцидент произошел в ресторане "Апсны" на территории "Самшитовой рощи" в городе Пицунда в ночь на 15 июня. Прибывшие на место полицейские выяснили, что Пилия ранил двух граждан России — Филояна А. А. и Салимгариева Т. Н. Позже выяснилось, что от огнестрельного ранения также пострадала женщина. По словам директора, мужчины, в которых стрелял местный житель, сняли номер за день до происшествия.