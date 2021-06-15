Российские подростки устроили погром в магазине после того, как им не удалось украсть алкогольные напитки. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём», в распоряжении которого появилось видео инцидента.

Все началось с того, что школьники толкнули продавщицу, которая заметила кражу спиртного. За женщину вступился один из посетителей, он отнял у юных нарушителей горячительные напитки, после чего завязалась потасовка. На кадрах видно, как буйный подросток разбивает в торговой точке стеклянную дверь.