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Появилось видео погрома подростков в магазине в Набережных Челнах

Алевтина Жаркова
43 минуты назад
Российские подростки устроили погром в магазине после того, как им не удалось украсть алкогольные напитки. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём», в распоряжении которого появилось видео инцидента.
Все началось с того, что школьники толкнули продавщицу, которая заметила кражу спиртного. За женщину вступился один из посетителей, он отнял у юных нарушителей горячительные напитки, после чего завязалась потасовка. На кадрах видно, как буйный подросток разбивает в торговой точке стеклянную дверь.
После случившегося дебоширы вернулись в магазин в компании взрослого мужчины, который палкой избил заступившегося за сотрудницу супермаркета покупателя.
Происшествия,Криминал,Видео,
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