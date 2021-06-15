Мальчик ценой жизни спас тонувшую сестру в США

Десятилетний мальчик из американского штата Южная Дакота ценой своей жизни спас тонувшую в реке сестру. Об этом сообщает издание The Independent.

Фото: Ricky Eufers / GoFundMe Ricky Eufers / GoFundMe

В субботу, 12 июня, Рики Ли Снив (Ricky Lee Sneve) отдыхал на берегу реки Биг-Сиу вместе с семьей: отцом, младшей сестрой и двумя младшими братьями. Неожиданно младшие дети упали в воду и начали тонуть.

Снив-старший прыгнул в воду, чтобы вытащить младших сыновей, а Рики бросился спасать сестру.

Мальчик помог сестре добраться до берега, а сам исчез под водой. Отец и братья не смогли найти его самостоятельно.

Для поиска Снива была развернута масштабная операция с участием полицейских и спасателей. В ночь на воскресенье, 13 июня, тело ребенка нашли водолазы.

«Он спас сестру и ценой собственной жизни», — подчеркнула мать Снива Николь Эуферс (Nicole Eufers).

Она добавила, что мальчик всегда заботился об окружающих и был ее лучшим другом и поддержкой. Дядя погибшего создал страницу сбора средств в помощь его семье.