На кадрах запечатлено, как ставший очевидцем съемок мужчина во время уличной ссоры с молодыми людьми дал девушке пощечину.

Как выяснилось, ему не понравилось, что видеоблогерша использовала в качестве реквизита икону. По всей вероятности, не найдя других аргументов, москвич решил доказать свою правоту силой.