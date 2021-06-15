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Актриса из «Исчезнувшей» скончалась после столкновения со скутером

Lenta.ru
23 минуты назад
Американская актриса Лиза Бейнс, известная по фильму «Исчезнувшая» и сериалу «Мастера секса», скончалась после столкновения с неизвестным на скутере. Об этом сообщает New York Post.
Актриса из «Исчезнувшей» погибла из-за скутера
Фото: ReutersReuters
Бейнс ушла из жизни в возрасте 65 лет в понедельник, 14 июня. Артистка умерла от травм, полученных в результате ДТП.
6 июня сообщалось о госпитализации Лизы Бейнс. Артистка переходила дорогу по пешеходному переходу в центре Нью-Йорка, направляясь на встречу со своей женой. Водитель скутера проехал на красный свет и врезался в актрису, после чего скрылся.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у Бейнс тяжелую черепно-мозговую травму, ее экстренно направили в реанимационное отделение местной больницы. Полиция Нью-Йорка до сих разыскивает скрывшегося виновника инцидента.
Лиза Бейнс сыграла более чем в 80 фильмах и сериалах, в том числе в лентах «Коктейль», «Писатели свободы» и «Стрекоза». Она также известна по таким телевизионным проектам, как «Хорошая жена» и «Отчаянные домохозяйки».
Происшествия,Лиза Бейнс,
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