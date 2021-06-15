Актриса из «Исчезнувшей» погибла из-за скутера

Бейнс ушла из жизни в возрасте 65 лет в понедельник, 14 июня. Артистка умерла от травм, полученных в результате ДТП.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у Бейнс тяжелую черепно-мозговую травму, ее экстренно направили в реанимационное отделение местной больницы. Полиция Нью-Йорка до сих разыскивает скрывшегося виновника инцидента.

Лиза Бейнс сыграла более чем в 80 фильмах и сериалах, в том числе в лентах «Коктейль», «Писатели свободы» и «Стрекоза». Она также известна по таким телевизионным проектам, как «Хорошая жена» и «Отчаянные домохозяйки».