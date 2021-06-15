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Летевший на Украину самолёт Wizz Air совершил экстренную посадку в Катовице

RT на русскомиещё 2
1 час назад
Летевший в Запорожье самолёт авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку в польском аэропорту Катовице-Пыжовице.
Летевший на Украину самолёт Wizz Air экстренно сел в Польше
Фото: EPAEPA
Как сообщает RMF24, самолёт совершил посадку из-за неисправного шасси.
На борту самолёта находились 153 пассажира. Ни экипаж, ни пассажиры не пострадали.
Отмечается, что решение об экстренной посадке принял пилот, который вовремя заметил техническую ошибку сразу после взлёта.
Происшествия,Катовице,Запорожье,Украина,
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