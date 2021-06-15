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Мужчина забыл 1 млн рублей в такси в центре Москвы

РИАМО
1 час назад
Полиция проводит проверку по факту утери 1 млн рублей наличными в салоне такси в столичном районе Хамовники, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Москвич оставил в такси пакет с 1 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Потерпевший сообщил, что ночью 13 июня приехал на такси Volkswagen Polo к дому на Комсомольском проспекте и оставил в салоне машины пакет с деньгами.
Проверка проводится в порядке статей 144-145 УПК РФ. Присваивание забытых вещей по закону считается кражей (ст. 158 УК РФ).
Происшествия,МВД,РИАМО,Москва,Россия,
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