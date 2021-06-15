В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В американском штате Иллинойс полыхает химический завод Chemtool

runews24.ru
19 минут назад
В штате Иллинойс сегодня утром загорелся химический завод Chemtool Inc., где производят смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства. В настоящее время проводится эвакуация людей, проживающих рядом с заводом.
Начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон заявил, что тушение огня с помощью воды может привести к попаданию химических веществ в реку Рок, которая является притоком Миссисипи.
Гигантские клубы черного дыма видны более чем за сто километров от места ЧП. По словам специалистов, здание будет гореть еще несколько дней, ведь тушение решили прекратить, чтобы избежать экологической катастрофы.
Тем временем эксперты обеспокоены тем, что продукты горения могут попасть в атмосферу через дым. Именно поэтому местных жителей призывают надевать маски, выходя на улицу.
Происшествия,Видео,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители