В штате Иллинойс сегодня утром загорелся химический завод Chemtool Inc., где производят смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства. В настоящее время проводится эвакуация людей, проживающих рядом с заводом.

Начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон заявил, что тушение огня с помощью воды может привести к попаданию химических веществ в реку Рок, которая является притоком Миссисипи.

Гигантские клубы черного дыма видны более чем за сто километров от места ЧП. По словам специалистов, здание будет гореть еще несколько дней, ведь тушение решили прекратить, чтобы избежать экологической катастрофы.