Директора АЗС задержали после пожара в Новосибирске

Следователи задержали директора компании "Сибгаз", арендовавшей АЗС в Новосибирске, на которой произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампрокурора Новосибирской области Павла Смагоринского.
"Был задержан директор общества, хозяин АЗС", – сказал он.
ЧП произошло в воскресенье на автогазозаправке, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В результате взрывов и пожара пострадали 35 человек.
В экстренных службах также заявили, что за помощью продолжают обращаться новые пострадавшие. Некоторые из них в момент происшествия находились в проезжавших мимо машинах.