Директора АЗС задержали после пожара в Новосибирске

Следователи задержали директора компании "Сибгаз", арендовавшей АЗС в Новосибирске , на которой произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампрокурора Новосибирской области Павла Смагоринского.

"Был задержан директор общества, хозяин АЗС", – сказал он.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее сообщил, что основной причиной пожара могло стать несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства.

ЧП произошло в воскресенье на автогазозаправке, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В результате взрывов и пожара пострадали 35 человек.