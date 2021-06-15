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Директора АЗС задержали после пожара в Новосибирске

Москва24иещё 12
39 минут назад
Следователи задержали директора компании "Сибгаз", арендовавшей АЗС в Новосибирске, на которой произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампрокурора Новосибирской области Павла Смагоринского.
"Был задержан директор общества, хозяин АЗС", – сказал он.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее сообщил, что основной причиной пожара могло стать несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства.
ЧП произошло в воскресенье на автогазозаправке, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В результате взрывов и пожара пострадали 35 человек.
В экстренных службах также заявили, что за помощью продолжают обращаться новые пострадавшие. Некоторые из них в момент происшествия находились в проезжавших мимо машинах.
Происшествия,Видео,Андрей Травников,Новосибирская Область,Новосибирск,
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