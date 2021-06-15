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Чиновник Минфина попал в психиатрическую больницу

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
28 минут назад
В Москве полиция задержала директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина России Михаила Санакоева, позднее его доставили в психиатрическую больницу, сообщают СМИ.
Чиновника Минфина отправили в психиатрическую больницу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Полиция приехала на вызов в связи с неадекватным поведением мужчины, бьющим по капотам машин на стоянке элитного ЖК «Алые паруса». Задержанный оказался 36-летним Санакоевым, который «был явно не в себе, скакал через перила лестницы в отделе, прятался под столами и почему-то называл всех сотрудников «Тохами».
«Чиновник периодически обращался к некому неосязаемому «Тохе», спрашивая «уважает ли его тот» и клялся (даже на коленях) ему в верности», – пишет «Московский комсомолец».
Когда его спросили о друзьях, Санакоев ответил, что те «где-то остались отдыхать». Следов драки на Санакоеве не было, в целости и сохранности были одежда, золотая цепочка и часы. Позднее в отдел приехала мать чиновника.
«После трех минут, проведенных перед неадекватным сыном (он грозился кому-то набить рожу, а потом пытался спрятаться сам и спрятать мать) она заплакала и попросила отпустить Михаила», – сообщает издание.
По словам женщины, поведение ее сына – последствия стресса на работе. Полицейские вызвали медиков, которые доставили Санакоева в психиатрическую больницу.
Санакоев родился в Хабаровске. С 2016 года стал работать в Минфине, позднее – в Россельхозбанке, но затем снова вернулся в министерство.
Происшествия,Россельхозбанк,Минфин,Московский комсомолец,Москва,
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