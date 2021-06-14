Врачи зафиксировали обращение за медпомощью более чем двух десятков жителей Новосибирска
, пострадавших вовремя пожара на одной из АЗС города. Об этом сообщает
ТАСС.
«Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Новосибирске возросло до 21, среди них есть ребенок», - сообщила главный врач местной станции скорой помощи Ирина Большакова.
Со своей стороны, Следственный комитет
по Новосибирской области возбудил в связи с пожаром уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ – «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Параллельно, областная прокуратура
также начала проверку по факту инцидента.
По предварительным данным, причиной пожара мог стать выброс газа, случившийся во время разгрузки цистерны автомобиля-газовоза. Произошедшая разгерметизация газовой емкости привела к взрыву, затем начался пожар.
Напомним, что сегодня в Новосибирске на АЗС, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе дом 60, произошел пожар, в ходе которого взорвалось не менее пяти емкостей с топливом.
Впечатляющие взрывы, сопровождаемые выбросами пламени на большую высоту, были зафиксированы на видео многочисленными очевидцами ЧП.