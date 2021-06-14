По предварительным данным, причиной пожара мог стать выброс газа, случившийся во время разгрузки цистерны автомобиля-газовоза. Произошедшая разгерметизация газовой емкости привела к взрыву, затем начался пожар.

Напомним, что сегодня в Новосибирске на АЗС, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе дом 60, произошел пожар, в ходе которого взорвалось не менее пяти емкостей с топливом.