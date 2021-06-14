Мощнейший взрыв на АЗС в Новосибирске попал на видео

В Октябрьском районе Новосибирска на автозаправочной станции произошел пожар. Очевидцы сняли видео мощнейшего взрыва резервуара с топливом. О подробностях произошедшего со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

На Гусинобродском шоссе в районе дома 60 загорелась автозаправочная станция. АЗС Помимо жидкого горючего, машины заправлялись на ней и газовым топливом.

Во время пожара, достигшего, по данным местного МЧС, площади в 500 квадратных метров, взорвались емкости с горючим, выбросив столбы огня и дыма примерно на сотню метров вверх.

Одна из взорвавшихся емкостей упала по соседству от горящей АЗС в районе дома по улице Лазурная.