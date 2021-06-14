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Мощнейший взрыв на АЗС в Новосибирске попал на видео

Елена Прошина
27 минут назад
В Октябрьском районе Новосибирска на автозаправочной станции произошел пожар. Очевидцы сняли видео мощнейшего взрыва резервуара с топливом. О подробностях произошедшего со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.
На Гусинобродском шоссе в районе дома 60 загорелась автозаправочная станция. АЗС Помимо жидкого горючего, машины заправлялись на ней и газовым топливом.
Во время пожара, достигшего, по данным местного МЧС, площади в 500 квадратных метров, взорвались емкости с горючим, выбросив столбы огня и дыма примерно на сотню метров вверх.
Одна из взорвавшихся емкостей упала по соседству от горящей АЗС в районе дома по улице Лазурная.
Как пишет Mash, в результате взрыва пострадали шесть человек - двое сотрудников МЧС и четверо гражданских. Они доставлены в медучреждения города с ожогами.
Происшествия,Видео,МЧС,ИТАР-ТАСС,Новосибирск,
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