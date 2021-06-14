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Опубликовано видео нападения на хоккеиста в центре Москвы

Юрий Столбов
23 минуты назад
Момент нападения на хоккеиста Даниила Ямщикова на Цветном бульваре в Москве попал на камеры наблюдения. Видео оказалось в распоряжении газеты «Известия».
На кадрах видно, что хоккеист вступает в словесную перепалку рядом с одним из ресторанов в центре столицы, потом начинается потасовка. После один из участников драки ранит Ямщикова ножом в шею.
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