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Появилось видео наезда дрифтеров на видеографа во время заезда

Александр Кузьмин
40 минут назад
Инцидент произошёл в городе Елизово, Камчатского края. Видео публикует telegram-канал “Лента дна”.
На кадрах можно увидеть, как водитель за рулём Тойоты Марк II входит в управляемый занос и задней частью своего авто сбивает снимавшего на видео с обочины парня.
Пешеход стоял на совсем небольшом расстоянии от обочины.
Молодой человек заявил, что не получил травм, потому что вовремя отскочил. При этом на видео видно, что его отбросило на тротуар.
Происшествия,Видео,Камчатский Край,Елизово,
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