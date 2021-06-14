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Скейтер попытался проехать под брюхом лошади и попал на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге скейтер решил “проскользнуть” под брюхом лошади на скейтборде. Видео публикует telegram-канал “Life shot”.
На кадрах можно увидеть, как молодой человек едет на скейте по тротуару на улице Рубинштейна. На его пути встречается лошадь, стоящая вместе с несколькими людьми. Возможно её нахождение там обусловлено тем, что она катает местных жителей.
Парень решил, что сможет проехать под лошадью, но эта затея не увенчалась успехом. Кобыла в момент нахождения под ней скейтера, решила сделать несколько шагов вперёд. Скорее всего она просто испугалась. В итоге скейтбордист был остановлен задними ногами лошади. Его состояние неизвестно.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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