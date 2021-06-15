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ABC: при стрельбе в Чикаго пострадали семь человек

ТАССиещё 3
7 минут назад
По меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы, произошедшей утром во вторник в Чикаго (штат Иллинойс, США), еще четверо получили ранения. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщила телекомпания ABC.
Четыре человека погибли в стрельбе в Чикаго
Фото: ReutersReuters
Ранее ABC сообщала о семерых пострадавших, среди которых мог быть ребенок.
По данным телекомпании, стрельба последовала после ссоры в одном из домов. Четверо пострадавших были госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как критическое.
Полиция начала расследование инцидента.
Происшествия,телеканал АВС,Чикаго,Соединенные Штаты,
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