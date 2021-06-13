Пожарные пострадали при тушении пожара в клубе в Москве

Двое пожарных пострадали при ликвидации пожара , охватившего ночной клуб с караоке, а также пристроенные к нему автосервис и склад на севере Москвы . Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

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"Уже после локализации пожара двое пожарных получили ожоги в области лица", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ожоги не тяжелые. Угрозы для их жизни никакой нет. По словам источника, причиной мог быть выброс пламени.

Информация о пожаре в Керамическом проезде, дом 8а поступила в 18:02 мск. Горело административное здание, где находится ночной клуб с караоке, а также пристроенные к нему автосервис и склад. Из автосервиса эвакуирован один автомобиль, там произошло частичное обрушение. До прибытия пожарных помещение покинули три человека - работники автосервиса. Площадь пожара составила 200 кв. м. В 20:15 пожар ликвидирован

Рядом с горящим зданием находится железнодорожная станция Бескудниково Савеловского направления. В связи с привлечением к тушению пожара пожарного поезда движение поездов в сторону Москвы на D1 и Савеловском направлении приостанавливалось.