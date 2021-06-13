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Мусоровоз утянул за собой все светофоры на Аларчином мосту и попал на видео

Юрий Столбов
43 минуты назад
Авария с участием мусоровоза на Аларчином мосту через канал Грибоедова произошла 12 июня. Об этом сообщает издание "Фонтанка".
Зацепив провода, мусоровоз увлек за собой дорожные знаки и обесточил светофоры. В очереди на преодоление перекрестка оказались с десяток автобусов.
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