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Прокуратура Москвы проверит инцидент со спавшим у магазина "пьяным" мальчиком

Газета.Ruиещё 3
28 минут назад
Прокуратура Москвы проведет проверку после инцидента с 13-летним мальчиком на северо-западе столицы, который спал пьяным у магазина. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Спящего ребенка нашли возле магазина в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По предварительным данным, 13 июня в столичном районе Щукино на улице возле продуктового магазина нашли спящего 13-летнего мальчика, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Хорошевская межрайонная прокуратура во время проверки установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.
По результатам проверки при наличии оснований в ведомстве будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Москва,
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