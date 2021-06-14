Спящего ребенка нашли возле магазина в Москве

По предварительным данным, 13 июня в столичном районе Щукино на улице возле продуктового магазина нашли спящего 13-летнего мальчика, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Хорошевская межрайонная прокуратура во время проверки установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.
По результатам проверки при наличии оснований в ведомстве будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.