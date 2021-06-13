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Опубликовано видео ограбления АЗС в Новосибирске

Юрий Столбов
1 час назад
В ночь на 12 июня в Новосибирске двое грабителей напали на АЗС. Подозреваемых объявили в розыск.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как неизвестные ворвались в здание и стали угрожать сотруднице автозаправочной станции. Забрав деньги, они скрылись.
Происшествия,Видео,Новосибирск,
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