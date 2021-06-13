В Москве-реке погиб ребенок, попав под винт катера

В столичном районе Строгино погиб шестилетний ребенок, попав под винты катера в Москве-реке. Об этом сообщает
Telegram-канал Mash.
По его данным, семья мальчика каталась на водных лыжах. Ребенок был на борту. В какой-то момент он перевалился за ограждение и упал в воду, попав под катер.
Врачи скорой помощи пытались спасти ребенка, но он умер, так и не очнувшись.
Также сообщается, что на месте работают следователи.
Ранее в Бронницах Московской области во время соревнований "TITAN 2021" утонул
триатлонист. По данным СМИ, он тоже попал под катер и был ранен винтами.