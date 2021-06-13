В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Появились подробности состояния мэра Кисловодска, разбившегося на электросамокате

Ювелина Бернст
58 минут назад
Администрация Кисловодска на официальной странице в Instagram рассказала о состоянии прооперированного мэра города Александра Курбатова после падения с электросамоката.
Появились данные состояния оказавшегося при смерти мэра Кисловодска
Фото: ТАССТАСС
Накануне Курбатов упал с электросамоката и тяжело травмировался.
Главе Кисловодска провели операцию, после чего поместили в реанимацию. По данным местных властей, состояние Курбатова стабилизировалось, но все еще остается тяжелым.
По поручению губернатора Ставропольского края в Кисловодск прибыла бригада врачей во главе с главой регионального Минздрава Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени Бурденко, говорится в сообщении.
51-летний Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.
Происшествия,Александр Курбатов,Владимир Колесников,Минздрав РФ,Кисловодск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители