Появились данные состояния оказавшегося при смерти мэра Кисловодска

Накануне Курбатов упал с электросамоката и тяжело травмировался.
Главе Кисловодска провели операцию, после чего поместили в реанимацию. По данным местных властей, состояние Курбатова стабилизировалось, но все еще остается тяжелым.
По поручению губернатора Ставропольского края в Кисловодск прибыла бригада врачей во главе с главой регионального МинздраваВладимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени Бурденко, говорится в сообщении.
51-летний Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.