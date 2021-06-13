Хулиганы забросали камнями отделение полиции

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения. Допрошены персонал и посетители магазина, в котором произошел конфликт, установлены и допрошены в качестве подозреваемых несколько участников конфликта, проведено медицинское освидетельствование.