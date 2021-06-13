Хулиганы забросали камнями отделение полиции

"Сотрудники правоохранительных органов доставили двух активных нарушителей правопорядка в отдел полиции. Другие участники конфликта оказывали неповиновение сотрудникам полиции и оскорбляли их. Затем несколько молодых людей - около 20 человек - пришли к отделу полиции и бросили несколько камней в здание, повредив одно окно. По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), а также ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти")", - говорится в сообщении.