«Состояние тяжелое»: Мэр Кисловодска упал с самоката

Курбатов родился в 1970 году в городе Нефтекумске Ставропольского края. В разные годы он трудился врачом в краевой клинической больнице, занимал различные должности в аппарате правительства региона, был заместителем главы краевого Министерства труда, вице-мэром Ставрополя.