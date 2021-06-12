«Состояние тяжелое»: Мэр Кисловодска упал с самоката

Фото: Пресс-служба Администрации КисловодскаПресс-служба Администрации Кисловодска
«Сегодня в Кисловодске - происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электосамоката. Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция», - сообщил глава Ставрополья.
Подробности произошедшего уточняются.
Напомним, что впервые на должность мэра Кисловодска Курбатов был избран в декабре 2015 года. По истечении пятилетнего срока его полномочий местная Дума единогласно поддержала его кандидатуру, выдвинутую на второй срок руководства городом.
Курбатов родился в 1970 году в городе Нефтекумске Ставропольского края. В разные годы он трудился врачом в краевой клинической больнице, занимал различные должности в аппарате правительства региона, был заместителем главы краевого Министерства труда, вице-мэром Ставрополя.