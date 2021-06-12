На кадрах силовики заходят в квартиру женщины по имени Альбина в Железнодорожном.

«Ребенок где?» - спрашивает полицейский.



«У меня лежит», - отвечает женщина.

Она ведет силовиков на кухню и показывает спящую в углу у батареи девочку Алису. Ребенок лежит на матрасе.

Альбина подтвердила, что она и ее сожитель случайно познакомились с мамой девочки. Они были у нее в квартире, мать попросила присмотреть за дочкой и ушла в больницу. По версии Альбины, в это время она поссорилась со своим сожителем и не захотела отставлять девочку одну в квартире. У мамы Алисы был сломан телефон, поэтому дозвониться ей она якобы не смогла.

Мать девочки Анна ранее рассказывала, что познакомилась с Альбиной и ее сожителем в центре Москвы. Она позвала пару ночевать к себе в город Видное. Утром Анне нужно было в больницу, и она оставила детей с новыми знакомыми. Вернувшись домой, мать увидела, что новые знакомые пропали вместе с ребёнком.