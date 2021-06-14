В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Трое детей сгорели в частном доме на Алтае

Инфо 24иещё 1
25 минут назад
В селе Анос Чемальского муниципального района Республики Алтай 14 июня трое детей погибли при пожаре, уничтожившем частный дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Одни дома: три малыша сгорели в частном доме на Алтае
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На место происшествия выезжали пожарные бригады на трех автомобилях и добровольная пожарная команда «Турсиб». Потушив огонь, пожарные обнаружили трех погибших детей, возраст которых варьируется от 3 до 7 лет. По предварительным данным, родители оставили детей одних дома. Идет расследование причин возгорания.
Главк МЧС РФ по региону также призвал жителей Алтая соблюдать меры предосторожности и не оставлять детей без присмотра.
«Уважаемые граждане! Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, не поручайте им присмотр за отопительным оборудованием — топящимися печами и электронагревательными приборами. В связи с низкими температурами воздуха в ночное время будьте осторожны при обогреве жилища!» — написано в обращении.
Напомним, что похожая история произошла в конце мая в Удмуртии. Там при пожаре в частном доме погибли четверо детей в возрасте от года до 12 лет. После ликвидации возгорания на пепелище были обнаружены тела всех четверых несовершеннолетних, а также их родителей.
Происшествия,Безопасность,МЧС,Республика Алтай,Алтай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители