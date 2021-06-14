Одни дома: три малыша сгорели в частном доме на Алтае

На место происшествия выезжали пожарные бригады на трех автомобилях и добровольная пожарная команда «Турсиб». Потушив огонь, пожарные обнаружили трех погибших детей, возраст которых варьируется от 3 до 7 лет. По предварительным данным, родители оставили детей одних дома. Идет расследование причин возгорания.

Напомним, что похожая история произошла в конце мая в Удмуртии. Там при пожаре в частном доме погибли четверо детей в возрасте от года до 12 лет. После ликвидации возгорания на пепелище были обнаружены тела всех четверых несовершеннолетних, а также их родителей.