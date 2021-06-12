СК возбудил дело из-за видео с приклеенным к вертолету мужчиной

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В мае видеоблогер Михаил Литвин попросил владельца вертолета Robinson R44 помочь в организации съемок. Пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета, после чего осуществил полет. Действие происходило в поле в районе Верхнее Мячково Московской области.

Жизнь и здоровье героя сюжета были подвергнуты опасности, поэтому в отношении пилота вертолета было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», рассказала Марковская.