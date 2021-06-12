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СК возбудил дело из-за видео с приклеенным к вертолету мужчиной

Ювелина Бернст
20 минут назад
Следователи возбудили уголовное дело против пилота вертолета, к которому для ролика на YouTube блогера Михаила Литвина скотчем привязали мужчину. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
СК возбудил дело из-за видео с приклеенным к вертолету мужчиной
Фото: ВидеокадрВидеокадр
В мае видеоблогер Михаил Литвин попросил владельца вертолета Robinson R44 помочь в организации съемок. Пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета, после чего осуществил полет. Действие происходило в поле в районе Верхнее Мячково Московской области.
Жизнь и здоровье героя сюжета были подвергнуты опасности, поэтому в отношении пилота вертолета было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», рассказала Марковская.
По ее словам, вертолет был изъят, а пилот отстранен от полетов. Приклеенный к вертолету мужчина признан потерпевшим.
Происшествия,Михаил Литвин,Елена Марковская,СКР,РИА Новости,
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