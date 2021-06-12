Американец попытался выйти из летящего "Боинга"

Фото: Zuma/ ТАСС Zuma/ ТАСС

Видео с борта рейса номер 1730 авиакомпании «Дельта» демонстрирует нештатную ситуацию на борту авиалайнера, имевшую место на днях. Судя по всему, инцидент имел место на борту аэробуса Boeing 747. На кадрах, снятых на смартфон то ли одного из пассажиров, то ли членом экипажа самолета, видно, как один из пассажиров пытается прорваться в рубку воздушного судна к пилотам.

Стюарды оттесняют дебошира от двери в кокпит, хотя по правилам авиаперевозок во всех странах, она остается запертой изнутри на всем протяжении полета – в качестве меры противодействия потенциальным угонщикам воздушного судна. Так или иначе, не сумев пообщаться с летчиками, возмутитель спокойствия выбрал иную цель и попытался открыть дверь, ведущую наружу.

Если бы ему это удалось, из-за пониженного атмосферного давления на высоте, где обычно летают гражданские рейсы, его бы вытолкнуло потоком воздуха из салона наружу. При этом произошла бы разгерметизация самолета, вследствие которой пострадали бы все пассажиры самолета.