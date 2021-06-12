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Американец попытался выйти из летящего "Боинга"

Елена Прошина
1 час назад
В США пассажир совершил попытку прямо в воздухе покинуть борт регулярного рейса авиакомпании «Дельта», направлявшегося из Лос-Анджелеса в Атланту. Свидетельствующие об этом кадры появились в одном из аккаунтов Twitter.
Американец попытался выйти из летящего "Боинга"
Фото: Zuma/ ТАССZuma/ ТАСС
Видео с борта рейса номер 1730 авиакомпании «Дельта» демонстрирует нештатную ситуацию на борту авиалайнера, имевшую место на днях. Судя по всему, инцидент имел место на борту аэробуса Boeing 747. На кадрах, снятых на смартфон то ли одного из пассажиров, то ли членом экипажа самолета, видно, как один из пассажиров пытается прорваться в рубку воздушного судна к пилотам.
Стюарды оттесняют дебошира от двери в кокпит, хотя по правилам авиаперевозок во всех странах, она остается запертой изнутри на всем протяжении полета – в качестве меры противодействия потенциальным угонщикам воздушного судна. Так или иначе, не сумев пообщаться с летчиками, возмутитель спокойствия выбрал иную цель и попытался открыть дверь, ведущую наружу.
Если бы ему это удалось, из-за пониженного атмосферного давления на высоте, где обычно летают гражданские рейсы, его бы вытолкнуло потоком воздуха из салона наружу. При этом произошла бы разгерметизация самолета, вследствие которой пострадали бы все пассажиры самолета.
К счастью, его экипаж в лице стюардов оттащил буяна от двери и не дал ему выполнить задуманное. За подобное поведение, по законам США, дебоширу может грозить до 20 лет тюрьмы.
Происшествия,Delta Air Lines,Лос-Анджелес,Соединенные Штаты,
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