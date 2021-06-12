СМИ: Члену «банды Цапков» вернули миллионы изъятых земель

До этого земля была арестована из-за уголовного дела.
Telegram-канал вычислил, что вышеуказанная площадь земли равна 2485 футбольным полям, в 40 раз больше площади Ватикана и в 8,7 раз больше площади Монако.
Ранее в сеть попадали снимки из колонии, где Цеповяз устраивает застолье с крабами, красной икрой и шашлыками.
Накануне за отсутствием состава преступления было прекращено уголовное дело о вымогательстве 70 млн рублей, возбужденное в Ростове-на-Дону в отношении членов банды Цапков. Дело было возбуждено в 2019 году по заявлению предпринимателя Александра Исюка.
Банда Сергея Цапка
орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. В ноябре 2013 года Цапок был приговорен к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО
от инсульта.