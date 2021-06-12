СМИ: Члену «банды Цапков» вернули миллионы изъятых земель

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До этого земля была арестована из-за уголовного дела.

Telegram-канал вычислил, что вышеуказанная площадь земли равна 2485 футбольным полям, в 40 раз больше площади Ватикана и в 8,7 раз больше площади Монако.

Ранее в сеть попадали снимки из колонии, где Цеповяз устраивает застолье с крабами, красной икрой и шашлыками.

Накануне за отсутствием состава преступления было прекращено уголовное дело о вымогательстве 70 млн рублей, возбужденное в Ростове-на-Дону в отношении членов банды Цапков. Дело было возбуждено в 2019 году по заявлению предпринимателя Александра Исюка.