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Автоинспектор погиб во время оформления ДТП в Подмосковье

Елена Прошина
42 минуты назад
Сотрудники ГИБДД погиб во время оформления ДТП на участке автодороги М10 в Истринском районе Московской области, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Об этом пишет РИА «Новости».
Автоинспектор погиб во время оформления ДТП в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС
«По предварительным данным, 12 июня на участке автодороги М10 в патрульную машину сотрудников ДПС, прибывших на место дорожно-транспортного происшествия для оформления аварии с участием трех автомобилей, врезалась фура, ехавшая по направлению в сторону Твери. В результате ДТП один из сотрудников полиции погиб, второй сотрудник был госпитализирован с переломом ноги», - сообщила Врадий.
Следственный отдел по Истре ГСУ СК по Московской области завел дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб сотрудник полиции. Уголовное дело в подобных случаях возбуждается по части 3 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Она подразумевает наказание в виде либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Майор Врадий пояснила, что в данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются водитель фуры, а также свидетели и очевидцы аварии.
Происшествия,Ольга Врадий,ГИБДД,СКР,РИА Новости,Московская Область,
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