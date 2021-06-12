Автоинспектор погиб во время оформления ДТП в Подмосковье

Следственный отдел по Истре ГСУ СК по Московской области завел дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб сотрудник полиции. Уголовное дело в подобных случаях возбуждается по части 3 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Она подразумевает наказание в виде либо лишением свободы на срок до пяти лет.