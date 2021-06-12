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«Он исполнял эту ужасную композицию»: Блогер Хованский признал вину частично

Елена Прошина
33 минуты назад
Известный блогер Юрий Хованский, ранее задержанный в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, частично согласился с мнением следствия о своей виновности. Об этом сообщил ТАСС адвокат арестованного Виктория Мартыненко.
Блогер Хованский признал вину частично
Фото: ТАССТАСС
«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично - что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, - такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», - сказала Мартыненко.
По словам адвоката, песня была спета много лет назад, но попала в Интернет недавно. Она пояснила, что у подзащитного не было умысла публиковать ее. Он спел ее, симпровизировав «какую-то ерунду в нетрезвом состоянии».
Напомним, что Хованского задержали на прошлой неделе в Санкт-Петербурге в собственной квартире по обвинению в оправдании терроризма. Сообщалось, что оно связано с появлением в Сети песни в исполнении Хованского, в которой имело место оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. Из видеозаписи задержания блогера, которое распространил СК, следует, что он признает свою вину и раскаивается в содеянном.
Тем не менее, 10 июня Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение оставить Хованского в СИЗО на два месяца, несмотря на то, что тот признал свою вину частично. На данный момент следствие уже официально предъявило блогеру обвинение.
Происшествия,Юрий Хованский,ФСИН,Санкт-Петербург,
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