Блогер Хованский признал вину частично

По словам адвоката, песня была спета много лет назад, но попала в Интернет недавно. Она пояснила, что у подзащитного не было умысла публиковать ее. Он спел ее, симпровизировав «какую-то ерунду в нетрезвом состоянии».

Напомним, что Хованского задержали на прошлой неделе в Санкт-Петербурге в собственной квартире по обвинению в оправдании терроризма. Сообщалось, что оно связано с появлением в Сети песни в исполнении Хованского, в которой имело место оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. Из видеозаписи задержания блогера, которое распространил СК, следует, что он признает свою вину и раскаивается в содеянном.