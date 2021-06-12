В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Няня похитила ребёнка в Подмосковье

News.ru
12 минут назад
Няня в Московской области похитила двухлетнюю девочку, за которой ухаживала. Как пишут «Известия», инцидент произошёл в городе Видное.
Няня похитила ребёнка в Подмосковье
Фото: pixabaypixabay
В семье воспитываются ещё трое детей, похищенная девочка 2018 года рождения.
Telegram-канал 112 публикует фото с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как женщина ведёт ребёнка в неизвестном направлении. По его данным, мама ребёнка — уроженка Украины — воспитывает детей одна. Её муж несколько лет назад погиб на войне.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут похитительницу.
В провинции Гуйчжоу в Китае женщина похитила новорождённую девочку из родильного отделения госпиталя. Подозреваемая надела костюм медсестры и медицинскую маску на лицо. Она зашла в палату, забрала малышку у спящей мамы и покинула больницу. Неладное заподозрил отец ребёнка, который спал в палате супруги на кресле. Мужчина опросил медицинский персонал и, поняв, что дочь не забирали для обследований, вызвал полицию.
Происшествия,газета "Известия",Московская Область,Видное,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители