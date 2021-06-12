Няня похитила ребёнка в Подмосковье

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В семье воспитываются ещё трое детей, похищенная девочка 2018 года рождения.

Telegram-канал 112 публикует фото с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как женщина ведёт ребёнка в неизвестном направлении. По его данным, мама ребёнка — уроженка Украины — воспитывает детей одна. Её муж несколько лет назад погиб на войне.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут похитительницу.