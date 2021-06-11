В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Трое школьников утонули в Онежском озере в Карелии

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад
Трое школьников старших классов утонули, купаясь в Онежском озере. Тела погибших уже обнаружили спасатели и подняли на берег. Об этом сообщается в пятницу, 11 июня, на сайте ГУ МЧС по Карелии.
Трое выпускников утонули в озере в Петрозаводске
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва
Трагедия произошла в Петрозаводске в районе Береговой улицы, у дома 2.
Очевидцы позвонили в дежурную часть и сообщили, что несколько человек не вышли из воды, а на берегу остались их вещи. В ходе спасательной операции были обнаружены тела трех подростков.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С родственниками погибших работают психологи, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что подросток утонул в пруду на юге Москвы.
Происшествия,РЕН ТВ,Республика Карелия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители