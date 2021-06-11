Россиянин разбросал тараканов в супермаркете

В Екатеринбурге
неизвестный посетитель «Пятерочки» бросил пакет с тараканами в торговом зале магазина. Об этом сообщает URA.RU, со ссылкой на очевидцев.
По их словам, в пакете находились мадагаскарские тараканы, которые разбежались по фруктам и торговому залу.
Как отмечает портал, в пресс-службе компании X5 Retail Group
, управляющей торговой сетью «Пятерочка», информацию об инциденте подтвердили.
«Сразу после происшествия на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Фрукты и овощи, на которые был брошен пакет, были утилизированы», — сказали в компании.
В магазине была проведена экстренная дезинсекция.
В ГУ МВД по Екатеринбургу уточнили, что участковый выехал место происшествия. Подробности инцидента уточняются.
Ранее в Екатеринбурге задержали грабителя на электросамокате. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», он помещен под стражу.