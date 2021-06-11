Девушка выбросилась с 86 этажа башни в Москве-Сити

В апреле в Барнауле девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от своей сутенерши. 18-летняя девушка сбежала из квартиры, где находились ее знакомые, двое мужчин и женщина, оказавшаяся сутенершей. Следователи выяснили, что пострадавшая пыталась уйти из бизнеса. Сутенерша заманила ее в квартиру под предлогом разговора с глазу на глаз. Когда девушка приехала, в квартире оказались еще двое мужчин. Они накинулись на нее, избили и стали насиловать. Девушка в панике пыталась выпрыгнуть из окна, но зацепилась за карниз, откуда она затем сорвалась. Пострадавшую госпитализировали с травмами.