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Девушка выбросилась с 86 этажа башни в Москве-Сити

Вероника Полынина
1 час назад
В Москве девушка покончила с собой, выпрыгнув с 86 этажа башни «Евразия» в Москве-Сити.
Девушка выбросилась с 86 этажа башни в Москве-Сити
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает телеграм-канал 112, погибшая – 21-летняя уроженка Казахстана Диана Белорукова.
Она поднялась на смотровую площадку башни и спрыгнула вниз. Что стало причиной самоубийства, неизвестно.
В апреле в Барнауле девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от своей сутенерши. 18-летняя девушка сбежала из квартиры, где находились ее знакомые, двое мужчин и женщина, оказавшаяся сутенершей. Следователи выяснили, что пострадавшая пыталась уйти из бизнеса. Сутенерша заманила ее в квартиру под предлогом разговора с глазу на глаз. Когда девушка приехала, в квартире оказались еще двое мужчин. Они накинулись на нее, избили и стали насиловать. Девушка в панике пыталась выпрыгнуть из окна, но зацепилась за карниз, откуда она затем сорвалась. Пострадавшую госпитализировали с травмами.
Происшествия,Москва,
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