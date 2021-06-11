В Москве осудили за кражи и грабежи 11 экс-полицейских

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Также полицейским были назначены штрафы от 3 млн до 8 млн рублей.

Как установил суд, весной 2016 года в бизнес-парке «Румянцево» подсудимые под предлогом проведения оперативно-розыскных мероприятий применили к одному бизнесмену силу с использованием спецсредств и потребовали в качестве взятки 200 тыс. рублей, а также около 4 килограммов необработанного янтаря. Полицейские угрожали потерпевшему уголовным делом о нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Бизнесмен передал им то, что они требовали.

Также известно, что в августе 2016 года подсудимые потребовали 1,5 млн рублей у другого генерального директора компании за непривлечение его к уголовной ответственности, а также открыто похитили более 700 тыс. рублей и янтарь стоимостью не менее 2 млн рублей.

СК дополняет, что подсудимые пытались помешать следствию. В марте 2018 года брат одного из них, Виктор Шафорост, занимавший тогда пост министра Тверской области, сжег автомобиль Toyota потерпевшего.