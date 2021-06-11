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Акционист Павел Крисевич устроил стрельбу на Красной площади

Daily Storm
2 часа назад
Акционист Павел Крисевич устроил стрельбу рядом с Кремлем, в ходе чего получил ранение головы. Парень упал на асфальт, после чего его окружили правоохранители.
Акционист Крисевич устроил стрельбу на Красной площади
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В каком состоянии он находится — пока неизвестно.
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