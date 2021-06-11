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В Петербурге два повара устроили поножовщину во время приготовления обеда

Lenta.ru
1 час назад
На кухне санатория в Курортном районе Санкт-Петербурга два повара устроили поножовщину во время приготовления обеда. Об этом сообщает «Фонтанка».
В Петербурге два повара устроили поножовщину во время приготовления обеда
Фото: РИА НовостиРИА Новости
О происшествии сообщил охранник курорта, после чего сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте ЧП 50-летнего повара с ножевыми ранениями в области живота и руки. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Другого участника конфликта, который орудовал ножом, 55-летнего повара, задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК России.
В конце мая сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала выходца из Северного Кавказа после поножовщины в центре города. Четыре участника конфликта были госпитализированы. По версии следствия, 27-летний мужчина нанес четырем участникам конфликта ножевые ранения.
Происшествия,Криминал,МВД,Санкт-Петербург,
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