В столице Пуэрто-Рико произошел взрыв на электростанции. Происшествие сняли на камеру местные жители, соответствующая запись появилась в Сети. На кадрах виден сильный пожар на подстанции.
В результате происшествия полмиллиона жителей острова лишились электричества. О пострадавших информации пока нет.
Расследованием причин аварии на электростанции займутся сотрудники ФБР. По некоторым сведениям, перед пожаром на клиентский портал и мобильное приложение компании Luma (является собственником подстанции) была совершена DDOS-атака.