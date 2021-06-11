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Опубликовано видео с места взрыва на электростанции в Пуэрто-Рико

Алевтина Жаркова
1 час назад
В столице Пуэрто-Рико произошел взрыв на электростанции. Происшествие сняли на камеру местные жители, соответствующая запись появилась в Сети. На кадрах виден сильный пожар на подстанции.
В результате происшествия полмиллиона жителей острова лишились электричества. О пострадавших информации пока нет.
Расследованием причин аварии на электростанции займутся сотрудники ФБР. По некоторым сведениям, перед пожаром на клиентский портал и мобильное приложение компании Luma (является собственником подстанции) была совершена DDOS-атака.
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