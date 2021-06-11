На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, можно увидеть, как владелец мотоцикла Harley Davidson выезжает на перекрёсток для поворота налево заметно замедляясь. С противоположной стороны на высокой скорости едет другой мотоциклист на своём Suzuki. Мотоциклист на “Харлее” видит опасность, но не успевает изменить направление своего движения и получает удар по передней части своего железного коня. Также стоит отметить, что байкер в один момент пытался спрыгнуть с мотоцикла, чтобы избежать сильных травм, но ему это не удалось.