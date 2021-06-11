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Опубликовано видео ДТП между двумя байкерами в Петербурге

Александр Кузьмин
2 часа назад
Жёсткая авария с участием двум мотоциклистов произошла в Московском районе Санкт-Петербурга. Видео публикует telegram-канал “Life shot”.
На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, можно увидеть, как владелец мотоцикла Harley Davidson выезжает на перекрёсток для поворота налево заметно замедляясь. С противоположной стороны на высокой скорости едет другой мотоциклист на своём Suzuki. Мотоциклист на “Харлее” видит опасность, но не успевает изменить направление своего движения и получает удар по передней части своего железного коня. Также стоит отметить, что байкер в один момент пытался спрыгнуть с мотоцикла, чтобы избежать сильных травм, но ему это не удалось.
От удара обоих водителей отбросило в разные стороны. Байкеры были госпитализированы.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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