Силовики из Чечни задержали сбежавшую в Дагестан девушку

Силовики из Чечни взяли штурмом расположенную в Махачкале квартиру-убежище, где скрывались пострадавшие от домашнего насилия женщины. Об этом пишет «Кавказ.Реалии», включенный Минюстом России в Реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

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Отмечается, что рейды проводились при поддержке дагестанских коллег. Силовики искали «находящуюся в федеральном розыске чеченскую девушку», сбежавшую в Дагестан. При этом сама девушка отправляла в полицию видео с просьбой не выдавать ее семье. Чеченку вместе с активистами из шелтера задержали и доставили в отделение полиции.

При этом до штурма правоохранители заверяли, что хотели лишь взять пояснения у девушки, но едва им открыли дверь, они ворвались внутрь.

Как сообщила правозащитница Светлана Анохина, полицейские и неизвестные мужчины таскали девушку за ноги и руки, несколько раз ударили ее, а других женщин насильно выволокли из убежища.

«Убегая (из Чечни — ред.), она оставила видео с просьбой не искать ее, не сообщать о ее местонахождении родне, закинула на сайт МВД. Но то ли не получила полиция эту запись, то ли они решили пренебречь ею, как часто случается, и все-таки ее подали в розыск», — рассказала Анохина в интервью «Эху Москвы».

По ее словам, девушка сбежала из родных мест после того, как опубликовала «какие-то посты в интернете, то ли феминистической направленности, то ли атеистической».