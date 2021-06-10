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Одинцовские дворники подозреваются в совращении детей 10 и 11 лет

Газета.Ru
51 минуту назад
СК по Московской области возбудил уголовное дело в отношении 23-летних дворников из Одинцова по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщает MK.RU.
Подмосковные дворники совратили детей
Фото: ТАССТАСС
По данным издания, в начале 2020 года в подмосковном Одинцове 23-летний дворник, убираясь на своей территории, познакомился с девочкой-подростком.
Они обменялись телефонами и начали переписываться в мессенджере, обмениваясь фото интимного характера.
Дворник рассказал об этом двум своим коллегам, после чего они назначили ей встречу в подвале дома неподалеку от места жительства школьницы. Там все трое вступили с ребенком в половую связь, это повторялось не один раз в течение года.
Отмечается, что девочка росла в неблагополучной семье, ее отец умер из-за наркотиков, мать также страдает от наркотической зависимости. Ребенок большую часть времени проводил в детском интернате.
8 июня школьница гуляла во дворе со своим 10-летним знакомым. Там к ним подошел дворник и предложил пойти в подвал ближайшего дома, где изнасиловал обоих детей. Мальчик рассказал о произошедшем матери, которая и обратилась в полицию.
Ранее уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами.
Происшествия,Анна Кузнецова,Московская Область,
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