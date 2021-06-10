Поспорили на тысячу: школьник соблазнил учительницу

Красноярском крае девятиклассник на спор соблазнил учительницу, женщине грозит срок за развращение малолетнего. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В начале года 14-летний ученик поспорил с одноклассниками, что соблазнит 27-летнюю учительницу русского языка. Спорили на тысячу рублей, срок исполнения – до конца учебного года.

Чтобы выиграть спор, мальчик стремился всегда быть на виду у учительницы, участвовал во всех мероприятиях, помогал в школьных делах. Юноша быстро стал любимым учеником в классе, между педагогом и школьником завязалось общение, которое вскоре переросло в запретный роман.

Примерно через полгода юноша разорвал спор, признался одноклассникам, что сам влюбился в учительницу.

По поселку начали ходить слухи, которые дошли до гражданского мужа педагога. Чтобы проверить слухи, он залез в телефон жены и нашел переписку с 14-летним любовником. После этого обманутый мужчина пожаловался на супругу руководству школы.

Женщине пришлось уволиться и переехать в Красноярск. Она также явилась в полицию с повинной. Следственный комитет возбудил уголовное дело.