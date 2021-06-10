Поспорили на тысячу: школьник соблазнил учительницу

В Красноярском крае
девятиклассник на спор соблазнил учительницу, женщине грозит срок за развращение малолетнего. Об этом пишет
«Комсомольская правда».
В начале года 14-летний ученик поспорил с одноклассниками, что соблазнит 27-летнюю учительницу русского языка. Спорили на тысячу рублей, срок исполнения – до конца учебного года.
Чтобы выиграть спор, мальчик стремился всегда быть на виду у учительницы, участвовал во всех мероприятиях, помогал в школьных делах. Юноша быстро стал любимым учеником в классе, между педагогом и школьником завязалось общение, которое вскоре переросло в запретный роман.
Примерно через полгода юноша разорвал спор, признался одноклассникам, что сам влюбился в учительницу.
По поселку начали ходить слухи, которые дошли до гражданского мужа педагога. Чтобы проверить слухи, он залез в телефон жены и нашел переписку с 14-летним любовником. После этого обманутый мужчина пожаловался на супругу руководству школы.
Женщине пришлось уволиться и переехать в Красноярск. Она также явилась в полицию с повинной. Следственный комитет
возбудил уголовное дело.
По словам юристов, учительнице может грозить до 4 лет лишения свободы. Однако есть шансы на условный срок: у женщины есть маленький ребенок, она сама явилась в полицию и сотрудничает со следствием. Однако работать с детьми подозреваемая не сможет еще длительное время.