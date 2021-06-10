Москвички пожаловались на «лосиноостровского» маньяка

В национальном парке «Лосиный остров» в Москве
появился маньяк. Об этом пишет Telegram
-канал «112».
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»
По его информации, за минувшую неделю уже три девушки обратились в полицию из-за домогательств на территории лесного массива — неизвестный нападал на женщин, пытался их раздеть и изнасиловать, однако все жертвы смогли убежать.
Пострадавшие перечислили следующие приметы предполагаемого преступника: рост — 170 сантиметров, кавказская внешность, одет в серую майку, черные шорты и кепку.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидентов и выясняют, связаны ли эпизоды между собой.
В июле прошлого года сообщалось
, что на западе Москвы было совершено нападение на менеджера одного из крупных банков. Девушка возвращалась домой после работы, когда на Аминьевском шоссе ее схватил и повалил на землю неизвестный.