В Москве покупатель супермаркета избил бутылкой продавщицу. Об этом сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший запись с камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел 9 июня в магазине на Комсомольском проспекте.
На кадрах агрессивный посетитель торговой точки в ходе конфликта подходит к сотруднице, а затем кидает ей в голову бутылку. За женщину вступается ее коллега, он преградил путь буйному мужчине и не позволил тому продолжить потасовку.
В итоге пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Напавший на нее дебошир сейчас находится под подпиской о невыезде. Мотивы его поступка сейчас выясняются.