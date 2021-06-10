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«Человек перешел грань»: бывшая заложница «Норд-Оста» высказалась о Хованском

Алиса Селезнёва
32 минуты назад
Блогер Юрий Хованский перешел все границы своей песней о теракте на Дубровке и должен ответить за это. Об этом «Комсомольской правде» заявила бывшая заложница «Норд-Оста» Виктория, потерявшая племянника.
«Человек перешел грань»: бывшая заложница «Норд-Оста» высказалась о Хованском
Фото: InstagramInstagram
Накануне стало известно о задержании блогера-миллионника Юрия Хованского. В Следственном комитете России заявили, что блогер публично исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности и публичного оправдания терроризма. Речь может идти о композиции, посвященной «Норд-Осту».
По словам Виктории, она была просто в шоке, когда услышала песню Хованского. Девушка отметила, что рада тому, что с этой композицией не знакома ее сестра, потерявшая ребенка на Дубровке.
«То, что он сделал, - это преступление. За это надо его судить. До 7 лет колонии - это мало. Я считаю, что за такие вещи надо сажать пожизненно и об этом надо сообщать. Чтобы другие подумали. Понятно, для блогера - это игра. Но если у него найдутся подражатели и последователи, это очень страшно кончится», - уверена она.
Наказание для Хованского, по мнению Виктории, должно стать уроком для всех, так как жизни людей – это не игра.
«Человек перешел грань. Должны быть человеческие чувства. А сейчас все обесценивается. Ему нужна известность, деньги вот и все. ( ) Он перечеркнул слово «человек». Ведь уже столько лет прошло, а последствия у нас до сих пор не прошли в семье», - рассказала она.
В 2002 году после захвата заложников в театре на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост», погибли, по официальным данным, 130 человек.
Происшествия,Юрий Хованский,СКР,Комсомольская правда,
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