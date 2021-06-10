«Человек перешел грань»: бывшая заложница «Норд-Оста» высказалась о Хованском

«То, что он сделал, - это преступление. За это надо его судить. До 7 лет колонии - это мало. Я считаю, что за такие вещи надо сажать пожизненно и об этом надо сообщать. Чтобы другие подумали. Понятно, для блогера - это игра. Но если у него найдутся подражатели и последователи, это очень страшно кончится», - уверена она.
«Человек перешел грань. Должны быть человеческие чувства. А сейчас все обесценивается. Ему нужна известность, деньги вот и все. ( ) Он перечеркнул слово «человек». Ведь уже столько лет прошло, а последствия у нас до сих пор не прошли в семье», - рассказала она.