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Блогер ради хайпа снял видео с раскопанной им могилой

Алевтина Жаркова
52 минуты назад
Пользователь Tik-Tok раскопал могилу и снял об этом видео для подписчиков. На такой поступок узбекский блогер решился ради славы в социальных сетях. На опубликованных в Telegram-канале MDK кадрах видно, как мужчина с лопатой разрыл последнее пристанище усопшего и читает его имя на кладбищенском памятнике.
Не всем пользователям соцсети такой «контент» пришелся по нраву, некоторые поспешили осудить жаждущего популярности мужчины. В том числе ему напомнили и об уголовной ответственности, которая предусмотрена за осквернение могилы.
Происшествия,В мире,Криминал,Видео,
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