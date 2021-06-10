Пользователь Tik-Tok раскопал могилу и снял об этом видео для подписчиков. На такой поступок узбекский блогер решился ради славы в социальных сетях. На опубликованных в Telegram-канале MDK кадрах видно, как мужчина с лопатой разрыл последнее пристанище усопшего и читает его имя на кладбищенском памятнике.