Обвиняемых в коррупции генералов МВД отпустили из СИЗО

Уголовное дело в отношении высокопоставленных полицейских было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД. Дело возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин
1 апреля прошлого года, уже на следующий день фигурантов задержали сотрудники ФСБ
. После этого им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия), а 3 апреля Басманный суд Москвы их арестовал. Они были уволены из МВД, вину не признают.